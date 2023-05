Sauvons Bambi : des bénévoles évitent la mort de faons grâce à leurs drones

La première année, Cédric Petit parvient seul à sauver 20 faons d’un mort ou d’une mutilation grave certaine. " Puis on était deux, quatre… le nombre de bénévoles augmentait chaque année et de faons sauvés aussi. On a ouvert une succursale en Province de Luxembourg avec gens passionnés. Aujourd’hui, l’asbl compte 50 à 60 pilotes bénévoles. L’an dernier, c’étaient 350 faons sauvés, cette année on espère atteindre le chiffre de 500 ", se réjouit Cédric Petit.

Si les missions ont principalement lieu entre début mai et fin juin, la période du 15 mai au 15 juin est la plus intense pour les naissances… et les fauchages. Alors Cédric et de nombreux autres bénévoles multiplient les missions quotidiennement dès l’aube dont ils n’ont connaissance que la veille ou l’avant-veille. Dépendants du planning des agriculteurs et de la météo, ils restent alertes toute cette période et les appels ne manquent pas. " J’ai envie de dire aux agriculteurs et autres gestionnaires de domaines ou de chasse qu’ils n’hésitent pas à nous appeler. On ne perturbe pas leur programme, on ne leur demande pas de se déplacer sur la parcelle puisqu’on vient tôt le matin avant qu’ils ne travaillent et surtout c’est gratuit. Quant aux pilotes de drone avec une licence et une caméra thermique, n’hésitez pas à nous contacter sur notre site web afin de devenir pilote pour nous. Vous verrez, on vous formera gratuitement et vous allez vivre des moments fabuleux ", ajoute Cédric Petit.

" Ce que ça me procure un bien fou, nous sommes vraiment privilégiés de faire ça, on ne peut pas refuser de sauver des petits faons ", conclut Jean-François.

Pour se financer, Sauvons Bambi s’appuie sur quelques subsides mais surtout de nombreux dons de particulier pour s’équiper notamment en batterie, en drones etc. L’ASBL a d’ailleurs lancé un nouvel appel.

Plus d’infos : https://sauvonsbambi.be/