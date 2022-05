Sauvez des vies : désinfectez-vous les mains

Une bonne hygiène des mains sauve des vies ! C’est l’Organisation mondiale de la santé qui le dit. C’est d’ailleurs elle qui a instauré la journée mondiale de l’hygiène des mains le 5 mai.

A cette occasion, de nombreuses actions de sensibilisation étaient organisées ce mercredi. Notamment au CHU Tivoli à La Louvière. Difficile de la louper, l’action prenait place dans le hall d’entrée. Une action toute simple y était proposée. Se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. Puis vérifier sous une lampe à Ultra-Violet, si vous avez bien nettoyé toutes les zones de vos mains. En général le résultat est sans appel. Il reste toujours des endroits où le gel n’a pas été bien appliqué. Par facilité, nous avons tendance à privilégier une bonne grosse dose de gel, mais nous oublions de passer sur certaines zones. Le bout des doigts, entre les doigts, les pouces et les paumes sont le plus souvent délaissés.

Il s’agira donc pour être optimal de bien répandre le gel à ces endroits. Une désinfection qui ne prend que 20 à 30 secondes maximum si elle est faite dans les règles de l’art. Les infirmiers qui animent le stand répètent aussi les moments clés pour cette désinfection. Après un passage aux toilettes évidemment. Mais aussi avant de préparer un repas, ou simplement de passer à table. Un geste à ne surtout pas oublier quand on entre dans un hôpital ou tout autre lieu médicalisé.

Le lavage ou la désinfection des mains étaient devenus quasi automatiques au plus fort de la pandémie de Covid-19. Mais depuis que nous sommes en code jaune sur le baromètre corona, ce geste salvateur, nous l’avons un peu perdu de vue. C’est tout le but de cette journée mondiale de l’hygiène des mains. Une journée qui existait bien avant le Covid-19 et qui se renouvellera longtemps encore après celui-ci.