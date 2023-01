Sauver Venise des flots, la course contre la montre est engagée

En attendant, Jane da Mosto, directrice de l'ONG environnementale We Are Here Venice, mise sur les marais salants pour freiner l'acqua alta et atténuer les courants en tant que barrières naturelles. Restaurer ces zones humides, décimées par le changement climatique et l'urbanisation, serait selon elle une solution naturelle pour sauver Venise et sa lagune.

"Les marais salants agissent comme des éponges et peuvent donc ralentir les courants, diminuer l'énergie des vagues et ainsi atténuer les niveaux d'eau", a expliqué cette spécialiste de l'environnement. "C'est une course contre la montre. Il faut agir maintenant. Nous sommes dans l'urgence climatique, la catastrophe est déjà en train de se produire", a-t-elle prévenu.