Sauver le Crédit suisse était nécessaire, les banques européennes - et belges - sont-elles à l’abri ?

Les mesures d’urgence prises, ce week-end, par les autorités suisses pour apaiser les craintes autour de Credit Suisse et réduire les tensions sur le système bancaire ont permis aux Bourses européennes de remonter ce lundi à la mi-journée.

Les valeurs bancaires restaient toutefois sous pression, reculant en moyenne d’1,57%. On notait cependant que certaines actions bancaires reculaient plus que d’autres, avec notamment -4,29% pour BNP Paribas, -5,13% pour ING et -2,34% pour Deutsche Bank.

On le voit, les marchés restent méfiants. Pourtant, tant pour Credit Suisse que pour les deux banques américaines, SVB et Signature Bank, il s’agissait, selon plusieurs observateurs du secteur bancaire, de cas particuliers et isolés qui, en aucun cas ne concerneraient les autres banques, en particulier les banques européennes.

Il était pourtant nécessaire que les autorités suisses volent au secours de Credit suisse. La banque, importante et qualifiée de systémique, aurait pu entraîner dans sa chute d’autres établissements bancaires.