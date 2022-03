Notre méconnaissance des océans et des fonds marins pourrait nous faire passer à côté de ressources fondamentales et de solutions d’avenir inestimables. Or, plus la recherche avance, plus les services que l’Océan nous fournit se précisent, se concrétisent et acquièrent une grande valeur.

Grâce à l’océan, le monde de demain connaitra des avions capables de voler avec un carburant à base d’algues, nous pourrons emballer nos courses dans des matériaux biodégradables issus des bactéries marines, soigner nos malades grâce à la biodiversité marine, lutter contre les maladies nosocomiales grâce au requin, construire en limitant nos émissions de CO2 en imitant les coraux, etc. Les exemples concrets sont aussi nombreux qu’épatants !

"Sauver l’Océan, c’est sauver l’Homme", nous affirme Maud Fontenoy, navigatrice, présidente de la Maud Fontenoy Foundation, et auteure du livre "La Mer au secours de la Terre. Passons à l’action !" (Ed. Belin). Elle était l'invitée de Tendances Première ce jeudi 31 mars.