Sauvé par Lewandowski dans le temps additionnel, le Barça garde un mince espoir de qualification

Après deux défaites inaugurales, Marseille avait remporté son premier match la semaine dernière sur la pelouse du Sporting, profitant notamment de l’exclusion rapide d’un joueur portugais. Et bien, le scénario s’est répété encore une fois avec l’exclusion d’Esgaio après 19 minutes de jeu. Dix minutes plus tard, Marseille menait 0-2 et gardait cette avance jusqu’au bout.

Dans l’autre match, Tottenham et son duo magique Son-Kane ont assuré l’essentiel pour s’imposer face à Francfort (3-2) et ainsi prendre la tête du groupe. Tout reste possible mais les Spurs comptent désormais sept points alors que Marseille et Sporting n’en ont qu’un de retard et que les Allemands ferment la marche avec quatre unités.