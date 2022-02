Saut à ski : pourquoi ce n'est pas nécessairement celui qui saute le plus loin qui gagne ?

Avec cinq épreuves (1 féminine, trois masculines, 1 mixte), le saut à ski est, tous les quatre ans, l'une des attractions majeures des Jeux Olympiques d'hiver. Spectaculaire et passionnante pour certains, indéchiffrable et ennuyante pour d'autres, cette discipline mêle technique, puissance et audace depuis plus d'un siècle. Pour gagner, le principe paraît simple : il faut sauter le plus loin. Et bien pas nécessairement. D'autres critères entrent en jeu pour établir le classement final. En d'autres termes, ce n'est pas toujours celui qui saute le plus loin qui gagne. Explications.