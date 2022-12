Saut à ski : c’est quoi au juste la Tournée des quatre tremplins ?

À quelques rares exceptions près, le calendrier ne change jamais. Les skieurs ont d’abord rendez-vous en Allemagne pour les étapes d’Oberstdorf et Garmish-Partenkirchen avant de traverser la frontière autrichienne pour se rendre à Innsbruck et Bischofshofen.

Telle une mise en jambes, le site d’Oberstdorf est assez simple. Toutes les données techniques sont assez semblables à ce que les athlètes rencontrent ailleurs sur le circuit. Seul paramètre à prendre en compte, la présence souvent massive du public. Une piste de décollage assez classique qui contraste fameusement avec la seconde de la Tournée. À Garmish, les skieurs font face au plus grand tremplin de la compétition. Une certaine hauteur qui permet d’ailleurs au vent de souvent jouer les trouble-fêtes. Quand on sait que c’est le paramètre le plus influent sur un saut. On comprend que certains corps se crispent au rythme du nanomètre qui s’emballe.

Amateurs d’ambiance, ne loupez pas la première étape autrichienne. En plein cœur du Tyrol, c’est à Innsbruck que l’ambiance de la tournée atteint son apogée. Si les sauts y sont généralement moins longs, ils n’en restent pas moins impressionnants. Avec une pente plus courte mais très prononcée, le tremplin compresse les skieurs jusqu’au moment où ils décollent vers la foule. Si l’athlète est toujours dans la course pour le sacre en débarquant à Bischofhofen, il devra encore se montrer patient. Avec sa pente naturelle, le tremplin soumet les sauteurs à une accélération plus progressive. Les éléments, les pentes, la pression, il faut donc être complet pour triompher des quatre tremplins.