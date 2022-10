Saut à la perche : Ben Broeders quitte son coach pour s’entraîner avec le recordman du monde Armand Duplantis

Après quinze ans de collaboration, le perchiste Ben Broeders a décidé de se séparer de son coach louvaniste Steven Taeleman. Le recordman de Belgique va désormais s’entraîner avec le meilleur perchiste de l’Histoire, le Suédois Armand 'Mondo' Duplantis, a-t-il déclaré lundi à Belga.

"Je pense que Steven est le meilleur coach en Belgique et je lui suis très reconnaissant pour les quinze années passées ensemble", a lancé Broeders, 27 ans. "Mais je vais désormais chercher un peu plus loin. Pour me lancer un nouveau défi et continuer à me motiver, le moment me semble venu de voir comment d’autres personnes peuvent encore me permettre de m’améliorer. Le courant est bien passé avec les parents de Mondo, nous avons débuté notre collaboration la semaine dernière. Cette décision a été très compliquée à prendre mais si je voulais changer, c’était le moment ou jamais. Le faire lors d’une année olympique n’est jamais une bonne idée."

Greg et Helena Duplantis, les parents du génie suédois, sont donc les "autres personnes" évoquées par Broeders. "Greg s’occupe essentiellement des entraînements au saut alors qu’Helena se consacre à la course et au planning", a précisé Broeders. "C’est avec elle que j’ai le plus de contacts."

Après un début de saison réussi, où il a amélioré son record de Belgique (5m85) et remporté le meeting de Ligue de Diamant de Paris, le perchiste a connu deux déceptions coup sur coup, aux Mondiaux puis à l’Euro. Onzième à Eugene, il n’est même pas parvenu à passer le cap des qualifications à Munich.

Reste à déterminer à quelle fréquence le Louvaniste se rendra à Louisiane, d’où est origine la famille Duplantis. "Je m’y rendrai pour la première fois du 4 au 27 novembre. Nous verrons comment cela se passe", a-t-il conclu.