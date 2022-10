Sauriez-vous répondre à cette question qu’Elon Musk pose en entretien d’embauche ?

Bon, comme on est sympas, on vous donne la réponse : au pôle Nord, ou au pôle Sud. Comme l’écrit Ashlee Vance, “l’une des réponses est "au pôle Nord", et la plupart des ingénieurs pigent tout de suite. Alors, Musk reprend: "Et où encore pourriez-vous être?" L’autre réponse est quelque part du côté du pôle Sud, là où, si vous marchez un kilomètre vers le sud, la circonférence de la Terre se réduit à un kilomètre. Les ingénieurs sont moins nombreux à trouver cette réponse, et Musk se fait un plaisir de leur expliquer l’énigme, ainsi que d’autres, en émaillant ses explications des équations convenables. Il tend à s’intéresser moins à la réponse donnée par son visiteur qu’à la manière dont il décrit le problème et sa démarche pour le résoudre.”

Elon Musk n’est d’ailleurs pas le seul PDG à avoir sa question favorite. Pour Jules Walters, qui travaille chez Slack, la question est plus simple : “Parmi les personnes avec lesquelles vous avez travaillé, qui admirez-vous et pourquoi ?” Chez Etsy, la question de Chad Dickerson était “Parlez-moi d'une fois où vous avez vraiment gâché quelque chose. Comment l'avez-vous géré et comment avez-vous traité l'erreur ?” Enfin, chez Duolingo, la question préférée du PDG Luis Von Ahn est “Qu'est-ce que quelqu'un qui ne vous aime pas nous dirait de vous ?”

Voilà de quoi vous préparer pour vos prochains entretiens.