Sauna, avanto, sève végétale : trois rituels beauté à piquer aux Finlandais pour affronter la rentrée.

Si les ingrédients naturels font aujourd'hui l'unanimité dans le monde entier, la Finlande, et plus largement les pays nordiques, ont toujours eu un coup d'avance en matière de beauté naturelle. Design minimaliste, actifs locaux et no make-up (ou peu) sont monnaie courante dans les salles de bain finlandaises. Pas étonnant si l'on considère que la Finlande compte parmi les pays les plus engagés en matière de développement durable, en particulier dans l'alimentation. Une bonne raison de s'intéresser de plus près aux ingrédients incontournables qui constituent la routine beauté des Finlandais, en plus de cette quête du bonheur et du bien-être qui joue nécessairement sur leur état de santé, comme celui de leur peau. Parmi eux, les sèves végétales d'arbres, les champignons, certaines herbes et les les baies sauvages.

Des ingrédients que l'on a peu l'habitude de retrouver dans nos cosmétiques, pour l'instant en tout cas. Nombreuses sont les marques finlandaises qui exploitent leurs vertus, à l'instar de Lumene, qui propose des cosmétiques à base d'eau de source arctique pure, de mûres arctiques, d'airelles ou encore d'algues nordiques, et Repolar Pharmaceuticals, qui se concentre sur la résine d'épicéa pour traiter certaines infections et brûlures, ainsi que l'acné.