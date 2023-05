À l’origine compositeur, le réalisateur Pierre Földes s’attelle, pour son premier long métrage, à fondre six nouvelles de l’immense maître nippon Haruki Murakami en une prouesse animée faisant s’entrecroiser trois solitudes sur fond de catastrophe naturelle. S’appuyant sur une animation aérienne et limpide, il investit l’intimité trouble de ses personnages à la manière d’un grand labyrinthe mental où s’imbriquent avec grâce réalité et imaginaire, poésie et philosophie, ordinaire et surnaturel.