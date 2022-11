Saule sort la bande originale de sa vie en duo avec Antoine Delie et propose un défi aux internautes

Tous les mardis dans le 8/9, Bruno Tummers fait le point sur l’actualité musicale. Cette semaine, il vous parle du nouveau single d’Antoine Delie et Saule et d’un défi lancé par ce dernier.

Saule et Antoine Delie ont formé un duo à l’occasion d’un single dans lequel ils chantent les artistes qui les ont marqués tout au long de leur vie. Dans La BO de ma vie, ils évoquent les chanteurs qui les ont touchés, de Jane Birkin et Serge Gainsbourg à David Bowie ou encore Kurt Cobain.

Et à l’occasion de cette sortie, Saule a décidé de proposer un défi sur sa page Facebook. Il vous invite à créer sur Spotify la bande originale de votre propre vie avec les 20 titres qui vous ont le plus marqué, et de la partager. Parmi toutes les playlists, Saule en sélectionnera une, dont il retiendra cinq morceaux qu’il apprendra et viendra chanter à domicile, chez le vainqueur.