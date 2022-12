Saule s'est rendu au Resto du Cœur de Liège pour Viva for Life : "Heureusement qu’ils existent"

On connaît tous les Restos du Coeur, cette association qui distribue gratuitement des repas chauds aux plus démunis. Mais à Liège, la cellule dispose d’un service supplémentaire un peu particulier : l’espace "parent-enfant". Le chanteur Saule est allé sur place, à la rencontre de l’équipe et des bénéficiaires de cet espace, mis en place grâce à vos dons à Viva for Life.

"Je suis arrivé dans un endroit super chaleureux, très cocooning", confie le chanteur. Plusieurs fois par mois, des permanences sont organisées ici pour accueillir les parents. "On les reçoit, on leur distribue du lait et des langes, on organise aussi des petites animations avec des professionnels extérieurs. On met également des jouets et du matériel à disposition pour que les parents puissent passer un chouette moment avec leurs enfants ", lui explique Natacha, qui assure ce service grâce aux dons reçus via Viva for Life.

Saule a ensuite rencontré deux mamans qui se retrouvent régulièrement dans l’espace "parents-enfants" : "On papote beaucoup", rigolent-elles. "A la base, je suis venue ici parce que j’étais en difficulté. Le lait de bébé coûte très cher, c’est un budget conséquent […] Toutes les aides sont les bienvenues, surtout maintenant avec le chauffage et l’électricité qui augmente !"