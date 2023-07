Saule chantera sur sa terre natale, au Beau Vélo de RAVeL, à Mons

Vous vous rappelez de notre super générique entraînant, donnant envie d'enfourcher son vélo pour une longue balade ? Et bien c'est Saule qui l'a composé ! Nous le retrouvons au Grand Large à Mons pour la quatrième étape du Beau Vélo de RAVeL. Mais avant cela, faisons plus ample connaissance avec cet artiste humble et généreux !