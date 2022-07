Saugrain : "Sans van Aert, Vingegaard n'aurait pas gagné le Tour de cette manière"

Wout van Aert a ajouté une nouvelle brique à son Tour de France 2022 monumental ce samedi en remportant le contre-la-montre de Rocamadour sur la 20e étape. Une troisième victoire d'étape sur la Grande Boucle cette année (9 au total) qui vient couronner trois semaines courues au plus haut niveau.

Lors de notre débriefing d'après-course, notre consultant Cyril Saugrain peinait à trouver les mots pour décrire ce nouvel exploit du maillot vert. "On a déjà tellement de choses sur lui. Ce coureur est tellement talentueux. On a peut-être découvert une nouvelle facette de Wout van Aert sur ce Tour. C'est le Wout van Aert équipier modèle, équipier de luxe qui a rassuré et guidé Vingegaard vers la victoire, c'est certain."

Saugrain estime d'ailleurs que le Belge a joué un rôle prépondérant dans le succès final du Danois. "Vingegaard aurait quand même été en mesure de faire de belles choses mais je pense qu'on aurait été dans un scénario avec un écart réduit dans le contre-la-montre final", a déclaré notre consultant, ravi par ce Tour de France spectaculaire.

"J'ai vécu un Tour extraordinaire avec des prises d'initiative, une façon de courir d'une équipe et d'un leader qui courent avec l'envie d'aller à l'offensive. La défense par l'attaque, c'est ça que j'aime. J'ai vécu le plus beau Tour que j'ai suivi depuis quelques années."