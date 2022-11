Sauf exceptions, le chèque énergie de novembre sera reporté, et doublé au mois de décembre, selon Alexander De Croo

Quand va-t-on recevoir le fameux chèque énergie de 196 euros (135 € pour le gaz, 61 € pour l’électricité) ? Au micro de Matin Première, Alexander De Croo a précisé qu’il ne serait finalement pas distribué en novembre, mais bien en décembre. "Il y a des difficultés techniques pour l’implémenter chez certains fournisseurs, explique le Premier ministre, donc le chèque même, ce sera à partir de décembre, mais le montant total sera le même. C’est un chèque qui compte pendant une période de 5 mois, donc ce sera environ 1000 euros au total. Ça ne se retrouvera pas encore sur la facture de novembre, mais ce sera double sur la facture de décembre."

Le montant de la prime énergie sera déduit directement et automatiquement sur les factures de gaz et d’électricité. Elle est à distinguer de la prime mazout (225 euros) et de la prime pellet (250 euros).