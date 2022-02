Saudi Tour : Dylan Groenewegen s'offre Caleb Ewan et la troisième étape au sprint

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) a remporté ce jeudi la troisième étape du Saudi Tour disputée sur la distance de 181.2 kilomètres entre Tayma Hadaj Well et la vielle ville d'AlUla.

L'ancien sprinteur de la formation Jumbo Visma s'est montré le plus rapide au terme d'une étape très venteuse et éreintante pour les organismes. Il a devancé le Britannique Dan McLay (Arkéa-Samsic) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal), positionné un peu trop en retrait avant les 200 derniers mètres et auteur d'une belle remontée. Son coéquipier Jasper De Buyst, huitième, est le premier Belge à l'arrivée.

Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) conserve le maillot vert de leader avec trois secondes d'avance sur Caleb Ewan. Le jeune Belge Maxim Van Gils (Lotto Soudal) pointe à la cinquième place du classement général, à 17 secondes.

Au lendemain de la victoire du jeune Colombien Santiago Buitrago, les bordures ont animé le début de l'étape. Le successeur de Caleb Ewan, vainqueur de la première étape, en tête du classement général s'est fait piéger, mais son équipe l'a ramené sur le groupe de tête.

Après le regroupement général, trois coureurs ont pris la poudre d'escampette : les Belges Edward Planckaert (Alpecin-Fenix) et Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic), dixième de la deuxième étape, ainsi que le Français Anthony Turgis (Team TotalEnergies).

L'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a ensuite remis un coup d'accélérateur à l'avant du peloton, qui s'est une nouvelle fois morcelé. Le premier peloton en a profité pour reprendre les échappés... sauf Anthony Turgis, qui s'est isolé en tête.

Derrière lui, le Belge Iljo Keisse (Quick-Step Alpha Vinyl) et l'Italien Niccolo Bonifazio (Team TotalEnergies) sont partis en contre-attaque, alors que le peloton se regroupait sous le contrôle de l'équipe norvégienne Uno-X. Le duo s'est rapidement relevé.

Anthony Turgis a longtemps résisté au retour du peloton, qui a haussé le rythme à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée sous l'impulsion de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Le Français a été rejoint à quatorze bornes d'AlUla, où la victoire s'est jouée au sprint malgré les offensives des membres du Wolfpack dans les derniers hectomètres.