Saudade, un concert en hommage à Cesaria Evora à écouter sans modération

Hélène Van Loo nous fait voyager jusqu’au Cap Vert pour un concert hommage à la dive aux pieds nus, la grande Cesaria Evora, donné en 2021.

2021 marquait deux dates symboliques, celle de la naissance de Cesária Évora, qui aurait eu 80 ans le 27 août, et celui de sa disparition, survenu dix ans auparavant, le 17 décembre 2011. De quoi réunir sur scène les musiciens qui l’ont toujours accompagnée, tout au long des différentes étapes de sa carrière, pour un concert célébrant la vie et l’œuvre de la plus grande figure de la musique cap-verdienne et l’une des grandes ambassadrices lusophone dans le monde.

Pour ce concert nous retrouvons des musiciens de plusieurs pays, qui sont montés sur scène à Mindelo, à São Vicente, l’île natale de la chanteuse : le pianiste Humberto Ramos, rejoint par Julian Corrales (violon), André Ferreira (violoncelle), Leonel Hernandez (alto), Nir Paris (batterie), Kau Paris (percussions), Cako (guitare), Alban Chapele (saxophone), Totinho (saxophone), Vincent Raimond (trompette), José Paris (basse) et José António (cavaquinho).

L’ensemble unique accompagnera quelques voix également habituées à interpréter les chansons de Cesária Évora : le chanteur cubain, Emilio Moret mais aussi la toute jeune Elida Almeida, Lucibela et Teófilo Chantre.