Saudade Experiment : vous méritez de briller

Salut Junior, tu peux me parler un peu de Saudade Experiment ? De la genèse du projet et de ton rôle dans tout ça ?

Alors moi je suis le chanteur de Saudade, qui est devenu Saudade Experiment. Je chante, je compose aussi la musique du projet et je joue de la guitare. Saudade ça a commencé à Londres en 2012, c’est là que j’ai été fortement inspiré à trouver une ligne directrice au niveau artistique. Quelques années plus tard, je suis revenu en Belgique et j’ai voulu développer le projet ici avec un groupe. J’ai décidé de revenir en Belgique parce qu’à Londres il y a énormément de compétition et même si j’avais quelques contacts et que ça m’inspirait beaucoup, je me suis dit que ce serait plus facile de passer à l’étape supérieure ici. A mon retour, je me suis inscrit au Jazzstudio à Anvers, c’est une école privée où j’ai rencontré les premiers musiciens de Saudade. En parallèle, j’avais un studio d’enregistrement dans lequel je travaillais sur mes projets personnels. En 2018 on a sorti noter premier projet, qui avait été écrit à Londres, puis on a commencé à faire des concerts. Fin 2018, on a participé au Concours Circuit, ce qui nous a fait gagner pas mal d’exposition. L’année d’après, on a eu beaucoup de dates, la sortie d’un EP et une grosse tournée. Saudade fonctionnait bien et on se préparait à sortir un album, mais comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid, ce qui nous a forcés à faire une pause. On a repris cette année avec la sortie de notre EP (Got) Everything to Shine, fin février. Cet EP devait normalement être un album, mais vu les circonstances, on a préféré concentrer nos efforts et notre énergie dans un plus petit projet, mais beaucoup plus concret.

Saudade Experiment, c’est quel genre de musique ?

Je préfère laisser les gens trouver leur propre définition de la chose. C’est souvent assez compliqué et puis je me dis que c’est comme une peinture : tu as rarement une explication totale de ce que c’est, tu en fais ta propre interprétation qui est tout aussi correcte, c’est lié à ton expérience. D’où même le nom Saudade, il y a un rapport à soi très important.