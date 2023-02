Saudade devient Saudade Experiment pour leur troisième EP "(Got) Everything to Shine"

Une audace qui se concrétise aussi dans le casting des enregistrements avec notamment la présence de deux musiciens de groupe belge TUKAN, à savoir Nathan Van Brande et Tommaso Patrix, qui ont participé à l’enregistrement et à l’arrangement de ce nouveau chapitre musical.

C’est vrai. Ce nouvel EP ose et mélange les influences. Une volonté de repousser les interdits tout en se basant sur les acquis du passé, des précédents disques.

" J’entendais souvent mes parents me dire de faire attention telle ou telle chose quand je serais plus grand. Que la vie ne serait pas comme ceci ou cela. Et on se dit tous que non, pour moi ce sera différent. On pense être assez fort, mais la vie vous rattrape. Elle m’a montré que j’étais comme tout le monde, elle m’a donné une leçon d’humilité. "

Cette humilité, ce réalisme est très perceptible à travers les six titres de l’EP qui transpire le vécu.

Encore une fois, c’est l’esprit du fado qui nous réapparaît. "(Got) everything to shine" est un EP complet, chargé d’expériences de vie. De la musique pour l’âme dans laquelle on perçoit un parcours chargé en émotions et revendications "Alive". Qu’on le prenne du début à la fin, ou à contrepied en écoutant le premier puis le dernier titre, on y retrouve une essence persistante. Celle de prendre le temps, de ressentir les choses. "Feeling alive" et "Do You Recall" se complètent. Comme pour boucler la boucle.