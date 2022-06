Sauces barbecue : exit la mayo ?

D’accord, nous sommes fous de mayo et de ses dérivés, moi aussi d’ailleurs. Mais, de temps en temps, un peu moins de gras surtout au moment du BBQ, c’est pas mal, car les sauces à base de mayo, et bien, c’est souvent 700 kcal aux 100 g, autant dire que la sauce est plus souvent responsable de notre sentiment de "trop mangé" que le plat en lui-même.

Petit tour non exhaustif de sauces non pas sans gras, mais à tout le moins sans mayonnaise, pour bœuf, cochon ou poulet autour de la braise et du feu :

Le "chimichurri", sauce argentine fantastique, à base d’herbes diverses, huile d’olive, vinaigre, mais aussi piment et cumin, faut juste émincer au couteau beaucoup d’herbes !

Le ketchup maison, c’est facile, facile. Concentré de tomates, sucre roux de canne, vinaigre, épices, sel, poivre, réduire à la bonne consistance, et hop, c’est prêt !

Dans le Piémont on prépare une " salsa verde ", que l’on sert avec le pot-au-feu local. Cette sauce, à base d’ail, d’huile d’olive, de persil, de vinaigre, de pain, d’anchois, de câpres et même de jaune d’œuf dur est absolument délicieuse tant avec du poisson que de la bidoche !

La sauce barbecue ? C’est très bon quand c’est industriel, nous sommes d’accord (de temps en temps, il faut assumer certaines choses inavouables) mais en partant d’un ketchup, on peut en créer une " maison ".

Le but c’est d’arriver à une bon équilibre sucre-vinaigre-sel, avec du ketchup, donc, de la cassonade, du vinaigre, du piment fumé (ou aps fumé, ne faites pas le tour du monde pour en trouver), de l’ail ou de l’oignon (ça peut être en poudre) et de la moutarde.

Une dernière pour la route ?

Un bon vieux tzatziki ! Parfait avec de la viande d’agneau, mais pas que !

Yaourt (vraiment grec) , concombre râpé, égoutté après salage, menthe, ail, huile d’olive, une goutte de vinaigre, sel, poivre, bien laisser reposer au frais, un bonheur total et estival !