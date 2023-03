Satja Grabuloski, le décorateur de baskets des stars

Diplômé en marketing, Satja Grabuloski s’est servi des réseaux sociaux et du bouche-à-oreille pour monter son entreprise de customisation de paires de sneakers. Aujourd’hui, plus de 300 célébrités composent sa clientèle.

Lorsque la mère de Satja Grabuloski lui ramène une boîte de couleurs de Paris alors qu’il est âgé de 12 ans, il s’en sert pour décorer une paire de chaussures. Plus d'une décennie plus tard, Satja s’est mis à dessiner sur des baskets avec des feutres indélébiles et ce fut un succès tel que ses premières créations disparaissaient en quelques heures.

Désormais à la tête d’une petite entreprise de customisation de sneakers, Satja Grabuloski a des clients de renommée internationale comme Lebron James, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber ou encore Dua Lipa. Ce sont plus de 300 célébrités (stars du foot, du basket ou de la musique) qui contactent Satja pour avoir une paire personnalisée. "Parfois, les gens appellent avec une idée spécifique en tête. D’autres fois, ils disent 'Je n’ai pas d’idée, faites-moi un beau design'. Alors, on fait tout pour que le client soit satisfait", a, selon FashionNetwork, confié l’artiste de 31 ans à l’AFP tout en stylisant des chaussures pour Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, qui recevra aussi "des certificats d’authenticité accompagnés d’une brève note détaillant les idées derrière les dessins".

C’est dans un petit appartement de Skopje, en Macédoine du Nord, que l’équipe de Swithadot StudioS, composée de Satja Grabuloski et de 7 autres artistes, fait tout pour contenter sa clientèle célèbre que le patron a réussi à toucher grâce aux réseaux sociaux, à ses relations avec les influenceurs et le bouche-à-oreille. Il a également expliqué avoir ciblé des athlètes : "J’ai frappé à mille portes, certaines se sont ouvertes […] Je me suis servi des joueurs qui nous ont acheté des chaussures, un par un, comme point de départ pour contacter leurs amis, leurs coéquipiers et leur équipe nationale."