Satellite Train, quand la musique californienne s’allie à l’Australie

Et pour le line up, voici le détail, c’est impressionnant : Michael Paynter d’Icehouse ; John Watson, musicien de James Reyne, John McCall du groupe The Black Sorrows ; Randy Jacobs et Shane O’Mara sont les musiciens de Paul Kelly, artiste australien pétrit de musiques roots ; Pasquale Monea, musicien de Stephen Cummings (artiste indissociable de la scène rock australienne depuis les années 70) ; le claviériste Jamie Muhoberac (musicien de Seal, Was Not Was, John Mayer…) et enfin Chris Chaney de Jane’s Addiction, le groupe de Los Angeles qu’on ne présente plus, et qui fera l’objet d’un autre California Dreaming.