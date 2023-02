Satchel Hart et Fred Arnould : Music & News aux States !

À seulement 25 ans, Satchel Hart est déjà sur la voie de devenir une figure emblématique de la scène musicale contemporaine. Le 27 janvier 2023, il a sorti son premier album, "Things Will Never Be The Same", qui est rempli de rock psychédélique et de synthé dansant. Ce jeune artiste a trouvé sa voie en tant qu’auteur, compositeur et interprète. Il se livre avec sincérité dans cet album, tout en offrant un résultat solaire et entraînant qui transporte son public loin de cet hiver frileux.

Baigné dans la musique dès son enfance, Satchel Hart a appris le piano à six ans, avant de se mettre ensuite à la guitare et à la basse. Mais sa vraie passion reste le chant. Déjà à l’école primaire, lorsqu’on lui demandait ce qu’il voulait faire plus tard, il répondait directement "rock star". Il aimait jouer devant les gens, il n’avait jamais vraiment peur de ça. Il a même sauté dans la foule qui l’avait rattrapé lors d’un concert devant toute l’école, se disant qu’il avait vraiment envie de faire ça de sa vie.

Après des études d’ingénieur du son, Satchel Hart s’est lancé en cumulant les casquettes de producteur, compositeur, musicien et interprète. Il est perfectionniste et a mis trois ans pour composer son premier album. Ce qui lui a permis de mûrir et d’élaborer un son unique qui se démarque de la musique de ses influences. Il a créé de nouveaux morceaux beaucoup plus personnels qui touchent plus profondément son public.

Satchel Hart est passionné par la musique et désire faire quelque chose de nouveau pour toucher un public encore plus large. Il aimerait créer quelque chose de complètement fou en mélangeant de nombreux styles en même temps pour faire un truc qui n’existe pas encore. L’excitation de cette idée est palpable dans ses propos, et on peut se demander ce qu’il va sortir de son chapeau dans les années à venir.

Jeune prodige de la pop, Satchel Hart a réalisé un exploit impressionnant avec la sortie de son premier album. Avec sa passion et son ambition, ce jeune musicien ultra-doué est promis à un bel avenir. The best is yet to come…