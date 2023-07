Saskia présente en live la chanson "Choisis les mots" de son nouvel album "Tôt ou tard"

Saskia était l’invitée du 8/9 pour la sortie de son premier album Tôt ou tard, un album qui mélange les chansons d’amour et questionnements sur l’évolution de la société. Elle nous a interprété en live un des morceaux de l’album : Choisis les mots.

Suivie depuis plusieurs années sur VivaCité, c’est d’abord en France que Saskia a été repérée et que sa carrière a pu être lancée, et sous un label français qu’elle sortait il y a deux ans son premier EP, Quand je vois l’humain. Depuis, son univers situé entre la pop, la variété française et le rap l’a menée à faire la première partie d’artistes différents comme Michel Polnareff, Soprano et Benjamin Biolay.

Aujourd’hui, c’est son premier album, intitulé Tôt ou tard, que Saskia vient nous présenter. Un album qui lui a pris du temps à faire naître.

"Ça se passe difficilement au début, parce que je dois trouver quelqu’un qui fait l’extension des chansons que j’ai créées sans les dénaturer", explique-t-elle. "Comme je fais un peu de beat-making, j’avais déjà un peu avancé ces maquettes-là. Donc c’était difficile de trouver mon binôme, et puis je l’ai trouvé, et en fait c’était un ami de longue date […]. On s’est mis à bosser ensemble, et ça amis un an et demi."

On pourra aussi retrouver Saskia sur les scènes belges cet été, aux Francofolies de Spa le 21 juillet et au festival Les Gens d’Ère à Tournai le 29 juillet. Mais avant, elle nous présente en live un titre de son album Tôt ou tard : Choisis les mots.