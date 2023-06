Saskia, jeune artiste bruxelloise repérée en France, sort son premier album, "Tôt ou tard"

Dans le 6/8, Bruno Tummers nous fait découvrir Saskia, une Bruxelloise déjà beaucoup entendue sur Viva, qui sort son premier album : Tôt ou tard.

Jeune artiste qui a démarré sa carrière en publiant des vidéos sur ses réseaux sociaux comme beaucoup d’artistes de sa génération, Saskia s’est ensuite lancée dans ses propres compositions.

Après quelques singles, elle arrive cette fois-ci avec un album, intitulé Tôt ou tard. Un album signé en France où elle a été repérée, ce qui est assez rare pour être souligné.

On a déjà pu entendre certains des titres de l’album, comme Dans ma tête, une ballade acoustique qui parle d’amour déçu, et on va pouvoir continuer à la découvrir avec son nouveau titre qui vient d’être envoyé aux radios : Toujours plus, un titre sur la société de consommation. Le visuel a été très travaillé dans le clip, avec un look en clin d’œil à celui de Britney Spears dans le clip de Baby one more time.

C’est la découverte d’une très belle voix, qui devrait beaucoup marcher auprès du jeune public en radio dans les semaines à venir.