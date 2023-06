Saskia était chez Samy et Lou : "Quand j’étais jeune, je pensais qu’il était impossible de réussir dans la musique"

Découverte lors de la semaine de la musique belge sur Tipik en 2021, Saskia est passée au micro de Samy et Lou ce mardi pour présenter son premier album "Tôt ou tard", sorti ce 9 juin. Elle a également chanté son titre "Toujours plus".

La Bruxelloise a commencé la musique très jeune, à l’âge de 6 ans, avec son piano. Pendant des années, elle ne se voyait pas devenir chanteuse. La musique était un plaisir avant tout. Elle postait des covers de Sia ou encore Stevie Wonder sur sa chaîne YouTube, deux artistes qui l’inspirent. Son envie d’en faire sa carrière est arrivée très tard, vers ses 22 ans, alors qu’elle était en plein dans ses études universitaires. "Je me suis dit qu’il fallait au moins que je me lance sinon j’allais le regretter", a-t-elle raconté.

Depuis, elle a sorti plusieurs titres tels que "Pause", "La Mer" qui parle de la pollution, de la crise migratoire et du hasard de naître à un endroit ou ailleurs, et un premier EP "Quand je vois l’humain". Elle a avoué avoir galéré à produire son premier album mais elle est heureuse de pouvoir le défendre cet été à travers la France et la Belgique. Elle assurera la première partie des concerts de trois grands artistes : Michel Polnareff, Soprano et Benjamin Biolay.