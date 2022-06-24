Сарт-Дам-Авелін: садівництво як терапія для трьох Українських біженців | Sart-Dames-Avelines: le maraîchage comme thérapie

Наталі з двома доньками, Яною і Лізою, та її онуком Іваном приїхали одного березневого вечора в Сарт-Дам-Авелін, до будинку Еммануеля, Йоганни та їхніх трьох дочок.

Пара запропонувала прийняти біженців. Таксі висадило Наталі та її сім’ю перед будинком, який займали їхні господарі, у сільській місцевості.

" У контакті з природою ми більше не чуємо бомб, сирен, поганих новин"

Йоханна, дружина Еммануеля, садівниця. Вона вирощує полуницю, помідори та інші овочі в тунельних теплицях у задній частині будинку.

Спонтанно Яна, Ліза та їхня мати запропонували допомогти по дому, в їжі, покупках, а також у саду. "Це не робота. Для мене це відпочинок. Бо робота на природі корисна для здоров'я. І тоді не чуєш сирен, бомб, поганих новин", - каже Яна.

Три жінки втекли з Одеси від обстрілів. Після трьох днів подорожі через Польщу та Німеччину вони прибули до Бельгії, країни, про яку друзі розповідали їм дуже позитивно. Вони знайшли серед плантацій форму терапії. "Нам дуже добре під час садівництва. У нас більше позитивних емоцій", – каже Яна.

Швидка інтеграція

Три жінки та маленький Іван швидко влилися в життя родини та села. Еммануель провів їх у міську адміністрацію, спортивний центр. "Вони навіть брали участь у" пробіжці "Віллер-ла-Віль!", наполягає їх ведучий. Семирічний Іван дуже швидко вступив до сільської школи та третього класу дитячого садка, щоб легше вивчати французьку мову. Її мама, тітка та бабуся незабаром записаться на уроки французької мови. Вони хочуть швидко знайти у нас роботу в продажах чи естетиці для Яни, готувати для Лізи та прибирати для Наталі. Тим часом вони разом із приймаючою родиною вивчають кілька слів. Польське походження Йоганни полегшувало спілкування. "Я вчила російську в школі в Польщі. Тоді це було обов’язково", – розповідає фермерка.