Sart-Dames-Avelines : le jardinage comme thérapie pour trois réfugiées ukrainiennes

Au contact de la nature, on n’entend plus les bombes, les sirènes, les mauvaises nouvelles

Johanna, l’épouse d’Emmanuel est maraîchère. Elle cultive des fraises, des tomates et d’autres légumes dans les serres en tunnels à l’arrière de la maison. Spontanément, Yana, Lisa et leur maman ont proposé leur aide dans la maison, pour les repas, les courses, mais aussi au jardin. "Ce n’est pas du travail. C’est de la détente pour moi. Parce que travailler au contact de la nature, c’est bon pour la santé. Et puis on n’entend pas les sirènes, les bombes, les mauvaises nouvelles", confie Yana. Les trois femmes ont fui Odessa et les bombardements. Après trois jours de voyage, via la Pologne et l’Allemagne, elles sont arrivées en Belgique, un pays dont des amis leur avaient parlé de manière très positive. Elles ont trouvé au milieu des plantations une forme de thérapie. "Nous nous sentons vraiment très bien en jardinant. Nous avons des émotions plus positives", affirme Yana, confirmant ainsi les bienfaits reconnus du travail de la terre sur la santé mentale.