Sars-la-Buissière : un projet pour transformer l’ancienne maison de Marc Dutroux en lieu de mémoire est recalé… À 48 heures près

Mais ce projet semble encore assez nébuleux. Tout le monde n’est pas encore aligné sur la même longueur d’onde. Les édiles communaux ont leur idée, les parents aussi, il faut encore accorder les violons.

Mais le bourgmestre l’assure, la volonté de faire aboutir ce dossier reste présente :

Nous voulons absolument montrer aux parents et à la population que nous voulons avancer et réaménager ce site. Nous voulons contribuer à la revalorisation et à l’espace mémoriel que les parents souhaitent.

Lucien Bauduin appelle le cabinet de la Ministre à faire un geste. "Le plus important aux yeux des parents, c’est qu’il puisse y avoir un espace où l’on se souvienne des petites. Nous estimons le montant de ce projet a environ 150.000 euros. Vu la symbolique du dossier, je considère que le gouvernement wallon et la ministre en particulier peuvent faire un geste vis-à-vis non seulement de notre commune mais surtout par rapport au caractère affectif qui touche les parents." Et d’ajouter : "C’est à la Ministre de décider si elle dispose de crédits exceptionnels pour ce faire. Ce dossier répond aux exigences du développement rural".

Concrètement, soit les services de la Ministre reviennent sur leur décision, option peu probable, soit il faudra introduire une nouvelle demande dans le cadre d’un autre appel à projet avec un nouveau cahier des charges. Or, un plan communal de développement rural ne se rédige pas en quelques coups de cuillère à pot. "Il faudrait compter encore 2 ans alors. Ça veut dire quoi ? On veut encore nous retarder dans la mise en œuvre des aménagements de cette propriété ? Ça n’aurait pas beaucoup de sens. Nous espérons redonner vie à ce lieu et en faire un parc public avec du parking et, sans doute, un élément de mémoire".

Contacté, le cabinet de la ministre Tellier n’a jamais fait suite à nos demandes d’interview.