Sarri prolonge jusqu’en 2025 sur le banc de la Lazio

L’entraîneur de la Lazio Rome Maurizio Sarri a prolongé jusqu’en 2025 son contrat le liant avec le club de la capitale, cinquième du classement la saison dernière et qualifié pour l’Europa League, a annoncé jeudi la formation italienne.

L’entraîneur de 63 ans, arrivé il y a un an à la place de Simone Inzaghi, "a renouvelé son contrat et porté l’expiration de l’accord jusqu’en 2025", a indiqué le club laziale.

Au passage, l’ex-entraîneur de Naples, Chelsea et la Juventus aurait obtenu des garanties pour être davantage impliqué dans la politique de recrutement, selon des médias. Il aurait donc son mot à dire sur l’arrivée (évoquée) d’un certain Dries Mertens dans la capitale italienne. Les deux hommes ont collaboré à Naples pendant trois saisons. Avec un joli bilan de 135 matches, 67 buts et 33 assists pour Ciro.

Sarri est réputé pour son exigence et ses idées de jeu en mouvement.

Après ses belles années napolitaines (2015-18), avec trois saisons de suite dans le Top 3 en Italie, et son passage à Chelsea ponctué d’un succès en Ligue Europa (2019), son tout premier trophée, Sarri n’avait pas vraiment réussi à développer ses ambitions de beau jeu à la Juventus : il avait été écarté à l’issue d’une seule saison (2019-2020) en dépit du titre de champion.