Sarracenia purpurea : Une plante carnivore facile de culture

Afin de limiter les variations de température, choisissez un grand pot, idéalement un pot en plastique percé posé dans une soucoupe.

Comme elle a besoin de beaucoup de lumière, placez la plante à proximité d’une fenêtre à des températures entre 10 et 20°C.

Le substrat devant toujours être humide, arrosez régulièrement entre avril et octobre. Une fois l’hiver venu, limitez les arrosages et enlevez la soucoupe enlevée. On utilise de l’eau de pluie ou de l’eau déminéralisée.