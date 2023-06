Saroyé, les concepteurs de la Rumbaloya/Malorumba sortent leur premier album "In Lèr"

Connaissez-vous la rumbaloya ou la malorumba ? Prenez un peu de maloya réunionnais, mélangez-le à de la rumba cubaine, saupoudrez le tout d’éléments musicaux venus d’Afrique ou d’Amérique du Sud et vous obtenez cette liaison aérienne et détonante propre à ce nouvel horizon musical. En effet, sous cette alliance se développe un nouveau genre musical qui marie des manières différentes d’appréhender la musique, tout en proposant le même regard sur la danse et la transe. Lorsque le maloya, les rumbas cubaines et congolaises ainsi que le salegy malgache (pour ne citer qu’eux) s’entrelacent, le résultat est cette musique créolisée qui nous sert un véritable festin transe océanique.

Le septet Saroyé fait partie des premiers artistes à avoir sillonné ces nouveaux horizons musicaux afroatlantiques. Saroyé, c’est une bande de passionnés de musiques cubaines, animée par les voyages et les découvertes ainsi que les rencontres musicales qui vont avec. Ces sept musiciens basés à Lyon unissent les chants créoles, aux chœurs en espagnol sous les auspices d’une ambiance festive créée par le mélange de percussions et d’autres instruments à cordes. Saroyé se compose donc du compositeur, chanteur et percussionniste, Luc Moindranzé Karioudja, de Luc Yengue à la guitare, Hugo Reydet à la baby bass, mais aussi de Nicolas Thé, Gaël Nekaa Champion, Ken Malaise et Théo Pagès aux chœurs et aux différentes percussions.