Sarina Wiegman, 2 défaites en 39 matches avec l’Angleterre : un amical et… une finale de Coupe du monde perdus

Elle n’est pas habituée à la défaite, et avec elle l’Angleterre n’en est pas coutumière non plus : Sarina Wiegman a perdu en finale de la Coupe du monde ce dimanche. Une sensation bien étrange pour une coach qui ne sait presque pas ce que goûte la défaite avec les Three Lionesses. En effet, ensemble, les Anglaises et la coach néerlandaise ont disputé 39 rencontres pour un bilan de 32 victoires, cinq partages et deux défaites.

Dans ces deux défaites, deux contextes très différents. La première en match amical face à l’Australie en avril dernier. Une défaite sans conséquence même si elle était symbolique puisqu’il s’agissait de la première de la sélectionneuse avec l’Angleterre.

Mais c’est bien la deuxième qui laissera plus de traces et qui fait mal : la défaite concédée en finale de la Coupe du monde 2023. Après avoir remporté l’Euro avec les Pays-Bas et l’Angleterre, Sarina doit de nouveau voir son équipe s’incliner en final d’un Mondial. Tout comme en 2019 avec son pays natal. Difficile à avaler pour une très grande coach.