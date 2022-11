Sardines en boîte : comment bien les choisir ?

Désormais, c’est dans les cuisines de grands chefs que les sardines se mettent à chanter. En effet, réputé pour être un repas populaire, les sardines à l’huile ont connu une montée en gamme pour devenir aujourd’hui un produit très tendance. Mais attention : les sardines en boîte n’ont pas toutes les mêmes apports nutritionnels. Chantal Van der Brempt, nutritionniste du 6/8, nous expose les principales différences.

A l’huile d’olive, à la tomate, au citron, au sésame, les sardines en boîte se retrouvent facilement à toutes les sauces en grande surface. En épicerie fine, on peut se procurer des boîtes de sardines millésimées qui suscitent dorénavant l’engouement des bars branchés et des grands restaurants. Eh bien oui, comme le vin, les sardines se bonifient avec le temps pour devenir un produit haut de gamme.

Ce qu’on ignore, c’est qu’en se bonifiant, les arêtes et la peau des sardines se dissolvent et finissent par disparaître. Or, ces deux éléments sont riches en calcium, un minéral qui renforce et protège le capital osseux. L’huile d’olive est également un constituant qu’il ne faut pas laisser de côté. Elle permet de conserver les oméga 3 qui sont des graisses bénéfiques pour le cœur et pour le fonctionnement de la sérotonine, indispensable pour notre santé mentale.

Si vous avez l’habitude de retirer les arêtes ou de verser l’huile d’olive dans l’évier, ne faites plus cette erreur !

Petite idée de recette : les rillettes de sardines, un délice à partager à l’apéro