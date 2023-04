Sarah Schlitz, victime d’être une femme ?

Plusieurs des soutiens de Sarah Schlitz estiment que l’ex-secrétaire d’Etat est victime d’une forme de sexisme voire de patriarcat. Alors est-ce que le genre à avoir avec toute cette affaire ? Oui, Sarah Schlitz est aussi victime d’être une femme. Mais il faut bien comprendre pourquoi.

Victime féministe ?

Sarah Schlitz n’est pas victime d’être une féministe. Ses convictions et son style offensif ont joué dans les critiques qu’elle a subis de la droite conservatrice depuis le début de son mandat, c’est évident. Mais ce qui est en cause ici ce sont les multiples erreurs commises par elle et son cabinet au cours de toute cette séquence de contrôle des dépenses électorales.

De nombreuses féministes donnent des exemples d’hommes qui ont commis des faits bien plus graves et n’ont pas démissionné pour autant. L’argument est séduisant, mais il passe sous silence la règle, qui reste solide, de ne pas mentir devant le parlement. Elle passe aussi sous silence une réalité politique toute simple : Sarah Schlitz affaiblissait la majorité, son propre parti et sa propre cause féministe. Elle l’a compris et en a donc tiré les conclusions.

Troisième

Un fois qu’on a dit ça, ça ne veut pas dire, que le genre, que la condition de femme de Sarah Schlitz n’a pas joué contre elle. Car c’est la troisième femme à démissionner du gouvernement Vivaldi. C’est assez singulier pour être souligné. On peut difficilement parler de coïncidence. Certains et certaines y lisent des raisons psychologiques : les femmes démissionneraient plus facilement que les hommes. Elle aurait un sens plus aigu de la responsabilité et moins d’ego. J’avoue ne pas être à l’aise avec ce genre d’explication plutôt essentialiste.

Avant Sarah Schlitz il y a eu Eva De Bleecker : la secrétaire d’Etat au budget, VLD, qui a été poussée vers la sortie sur le même type d’erreur que Sarah Schlitz, légèreté devant le parlement, devant le même Sander Loones de la N-VA.

Il y a eu aussi Meryame Kitir, ministre en charge de la coopération au développement, qui a quitté sur raison médicale ; un burn-out lié à des difficultés de management au sein de son cabinet. Ce sont trois femmes, mais ce sont surtout trois jeunes femmes, et trois jeunes femmes inexpérimentées. Aucune n’avait d’expérience dans un exécutif. Elles avaient en outre très peu d’expérience parlementaire. Sauf Meryame Kitir qui avait passé 13 ans sur les bancs du parlement.

L’expérience

Il y a un mouvement sociétal pour plus de pluralisme et de représentation des femmes en politique, (qui vaut aussi d’ailleurs pour d’autres catégories : classes populaires, diversités ethniques…)

Or, forcément passer d’une sous-représentation à une meilleure représentation nécessite pour les partis de faire monter des nouvelles figures, forcément inexpérimentées. Les femmes qui arrivent en politique se retrouvent dans une arène où dominent des hommes très expérimentés. Pour éviter d’être un oiseau pour le chat, les partis doivent donc les aider, les entourer de l’expérience qu’elles n’ont pas encore. C’est peut-être une des fonctions positives des cabinets ministériels, c’est une mémoire du pouvoir.

Or, qu’a-t-on vu dans ces trois cas ? Des cabinets à la ramasse et un manque de formation des cadres. Le cabinet de Sarah Schlitz était composé essentiellement de jeunes militantes et militants sans expérience. L'encadrement du parti dans la gestion de crise est venu tardivement et a été insuffisant. Gwendolyn Rutten, ancienne présidente du VLD à cette phrase très juste dans De Standaard ce matin : “Si nous voulons plus de femmes en politique, nous devons soutenir les femmes inexpérimentées. Et ne les laissez pas nager et se noyer.”

L’affaire Schlitz est donc de ce point de vue un immense gâchis pour Ecolo. On pourrait même dire que la faute majeure revient au parti plutôt qu’à Sarah Schlitz elle-même. Cette affaire se termine sur une question ouverte : pourquoi Ecolo a-t-il laissé Sarah Schlitz se noyer ?