Sarah Schlitz veut un centre de prise en charge des violences sexuelles en Brabant wallon

Et pour la secrétaire d’État, il est urgent qu’un centre voit le jour en Brabant Wallon, au nom notamment de sa population étudiante. "Le public universitaire est un public à risque en matière de violences sexuelles. On a d’ailleurs vu toutes les mobilisations qu’il y a eues avec son folklore, le collectif La Meute qui est aussi très mobilisé sur le campus de l’UCLouvain. On se rend bien compte que le Brabant Wallon a ses spécificités : 31.000 étudiants, des populations rurales aussi, et donc il y a une nécessité de pouvoir en ouvrir un dans la province".

Ce centre sera-t-il proche du campus ? Pour la secrétaire d’État, c’est souhaitable, "c’est un marché public et on n’a donc pas de prise sur l’hôpital qui répondra aux attentes et qui déposera un projet".

Ce projet de centre, il se fait aussi en partenariat avec les autorités académiques. "J’ai des contacts réguliers avec les autorités universitaires de Louvain-la-Neuve", explique Sarah Schlitz. "Ils sont évidemment sous pression avec les révélations qui a eu lieu récemment dans le cadre de "Me too Academia". Et donc il y a une envie de leur côté d’avoir des réponses. Il y a un travail qui est fait sur le campus, qui doit se poursuivre et de mon côté, je suis donc coordonnée avec eux pour introduire cette demande, pour inscrire ce CPVS supplémentaires dans la province du Brabant Wallon".