Sarah Schlitz s’excuse après une publication d’une collaboratrice : comment en est-on arrivé là ?

La secrétaire d’Etat est dans la tourmente depuis la mi-avril. La N-VA lui reproche l’usage d’un logo personnel financé par de l’argent public et a demandé sa démission.

Les excuses formulées par la secrétaire d’Etat en Commission n’ont pas convaincu tout le monde au parlement.

L’efficacité de la défense et de la communication de Sarah Schlitz est en question.

Aujourd’hui, Sarah Schlitz se voit contrainte de prendre ses distances avec une publication d’une collaboratrice de son cabinet. Cette dernière, dans une publication sur Instagram, faisait un amalgame entre N-VA, extrême droite et régime nazi dans le but de montrer que la N-VA et l’extrême droite s’en prenaient au travail de la secrétaire d’Etat.