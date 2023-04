Sarah Schlitz prend ses distances avec les propos de sa collaboratrice qui s'en est prise à la N-VA

Pour prendre la défense de Mme Schlitz, l'une de ses collaboratrices s'en est prise à la N-VA, dont le député Sander Loones a dénoncé les communications de la secrétaire d'État, qu'elle a assimilée à l'extrême-droite et accusée de vouloir détourner l'attention sur une partie de l'histoire, à savoir la déportation des femmes homosexuelles durant la IIe Guerre mondiale, le tout en affichant une photo de soldats allemands.

Le montage a fait bondir la N-VA. Le député Theo Francken a exigé que le Premier ministre, Alexander De Croo, prenne ses responsabilités. "Quelqu'un qui compare ses opposants politiques à des nazis n'a pas sa place dans ce gouvernement", a-t-il dit.

Mme Schlitz a pris ses distances dans la matinée avec les propos de sa collaboratrice. "Les questions de M. Loones sur mon travail s'inscrivent dans son rôle légitime de député. J'y ai répondu et continuerai à y répondre. J'appelle à la sérénité et au respect du travail parlementaire. Le régime nazi a commis un génocide et des crimes contre l'humanité qui ne sont absolument pas comparables avec le travail parlementaire de M. Loones", a-t-elle dit sur Twitter.