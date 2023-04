Sarah Schlitz ou un itinéraire politique passionné et tourmenté

Femme de fortes convictions…

Aujourd’hui âgée de 36 ans, Sarah Schlitz se forge très jeune ses profondes convictions politiques : laïque, féministe, écologiste.

A peine sortie de ses études universitaires (master en Sciences Politique, en urbanisme et aménagement du territoire de l’Université de Liège), elle devient conseillère communale Ecolo de la ville de Liège, dès 2012. Elle s’y fait remarquer de suite, houspillant la vieille majorité socialiste-cdH, notamment sur le manque d’ambition de celle-ci sur la mobilité douce. Elle mène déjà également un combat pour soutenir la communauté LGBTQ +, les combats féministes ou les migrants. Sa voix forte, grave et assurée ne passe déjà pas inaperçue. Tout ira ensuite très vite pour elle : candidate en 2014, députée remplaçante dès 2018, tête de liste à la Chambre en 2019, elle devient députée avec plus de 17.700 voix de préférence et dans la foulée, secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, dans le gouvernement De Croo. On notera qu’elle est la seule liégeoise de l’exécutif fédéral !