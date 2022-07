Sarah Schlitz et Petra De Sutter veulent une fonction publique fédérale plus inclusive

Des mesures seront adoptées vendredi en conseil des ministres dans le cadre d'un plan interfédéral pour lutter contre le racisme et augmenter la diversité dans la fonction publique, ont annoncé jeudi la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter, et la secrétaire d'État à l'Égalité des chances, Sarah Schlitz.

Faible diversité

Selon les derniers chiffres de l'office belge de statistique Statbel, la fonction publique fédérale se caractérise par une faible diversité. On recense 12,5% des citoyens ayant des origines extra-européennes alors que seuls 7% des agents fédéraux titulaires d'un master ont des origines extra-européennes. Parmi le personnel fédéral possédant un diplôme de l'enseignement secondaire, soit le niveau C, ce chiffre tombe à 6,3 %. La plus grande proportion d'agents originaires d'un pays non-européen - 9% - se trouve parmi les niveaux D (enseignement secondaire inférieur ou absence de diplôme).

Quelque 300.000 euros supplémentaires seront attribués à des actions de lutte contre les discriminations et le racisme, et de promotion de la diversité dans la fonction publique.

Mesurer, prévenir, remédier

Les deux ministres veulent agir sur trois axes: mesurer, prévenir, remédier. Il s'agit d'abord de disposer de données. Une étude sera menée pour déterminer les obstacles que les personnes d'origine étrangère rencontrent lors de la procédure de sélection. Une enquête sur l'image des administrations fédérales, en tant qu'employeur, auprès de ces personnes sera également lancée. Les pouvoirs publics fédéraux utiliseront cet état des lieux pour élaborer de nouveaux plans de diversité et de nouvelles actions.

De plus, les pouvoirs publics fédéraux organiseront régulièrement des formations et des campagnes de sensibilisation sur la création et la diffusion de préjugés. Les agents suivront également une formation sur la législation relative à la lutte contre les discriminations et au bien-être pour être mieux informés de leurs droits et obligations. Ils seront par ailleurs invités à suivre les programmes de formation en ligne proposés par Unia.

Promouvoir la diversité

Afin de promouvoir la diversité au sein du personnel, les administrations devront également élaborer des plans d'action diversité comprenant la mise en place d'objectifs chiffrés, d'actions, de signalements de discriminations à Unia et aux services d'inspection sociale et la prise de mesures spécifiques en matière de marchés publics. Les administrations devront aussi désigner des fonctionnaires référents dans leur fonctionnement interne, qui seront chargés de mettre en oeuvre ces plans.

Enfin, pour remédier au manque de diversité et lutter contre le racisme, les deux ministres indiquent qu'elles "vont analyser la possibilité de permettre aux personnes n'ayant pas la nationalité belge d'occuper certaines fonctions statutaires au sein des administrations". Un comité composé d'experts en diversité examinera de près le service de recrutement fédéral Selor pour déceler les éventuelles approches de sélection potentiellement discriminatoires.