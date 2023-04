Sarah Michelle Gellar explique pourquoi on ne la verra finalement pas dans la série "Cruel Intentions" (Sexe Intentions)

"Cruel Intentions" (ou son aberrant titre français "Sexe Intentions" est un film incontournable de la culture pop ado de 1999, adaptation du roman Les liaisons dangereuses, va être prochainement décliné en une série streamée de huit épisodes en mode reboot. L'actrice avait d’ailleurs déjà tourné un pilote en 2016 pour NBC. C’est lors du festival international des séries à Cannes que l’éternelle Buffy s’est expliquée sur son choix de se retirer du projet.

Si on ne sait encore rien du casting de cette nouvelle série, on sait par contre que Sarah Michelle Gellar n’en sera pas.

Lors de l’événement CanneSéries, elle a expliqué à Télé 7 Jours : "Quand ils ont fait le pilote il y a quelques années, je n’arrêtais pas de dire non, mais ce personnage est l’un de mes préférés. En le tournant, je sentais que quelque chose n’allait pas".

"Ce n’était pas une série pour une chaîne de télévision mais ils m’ont offert un deal difficilement refusable. C’est là que j’ai réalisé que parfois, on ne peut pas revisiter quelque chose… Quand j’ai fait "Do Revenge" ("Si tu me venges"), j’ai en quelque sorte repris ce personnage [de Kathryn Merteuil] mais d’une manière moderne. Et j’ai compris que c’est ainsi qu’il fallait faire."

Et de conclure : "Je ne peux pas revenir à être Kathryn car elle existait dans le monde des années 1990… Mais je leur souhaite bonne chance."