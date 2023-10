Sarah Michelle Gellar dans les années 90 : "On se faisait hurler dessus"

La star de Buffy contre les vampires est revenue sur les conditions de tournage souvent toxiques auxquelles elle a été obligée de faire face dans les années 90.

Sarah Michelle Gellar s’est fait connaître mondialement pour son rôle de tueuse de vampires dans Buffy et n’a jamais cessé de bénéficier d’une popularité immense même auprès des plus jeunes générations. À 46 ans, elle a pourtant marqué une longue pause dans sa carrière pour se consacrer à ses deux enfants avant de revenir en 2023, grâce à la série surnaturelle Wolf Pack sur Paramount + dont elle est aussi la productrice. Pour célébrer ce come-back, Sarah Michelle Gellar était l’invitée du festival Canneseries en avril dernier pour y recevoir un Icon Award.

Ce fut l’occasion pour elle de revenir sur le phénomène pop culture qu’est devenu Buffy contre les vampires tout en reparlant des révélations faites ces dernières années par Charisma Carpenter, célèbre Cordelia dans la série, qui était alors sortie du silence en dénonçant le comportement abusif de Joss Whedon, aujourd’hui réalisateur des Avengers pour Marvel et scénariste de Justice League pour DC mais à l’époque showrunner de la série.

"J’aimerais que les gens comprennent que, quand je m’exprime et que je dis que les environnements de travail dans les années 1990 n’étaient pas sains, je ne parle pas spécifiquement de Buffy. C’était une époque difficile où les tournages étaient dirigés dans le chaos. On se faisait hurler dessus. Mais c’était la norme. À présent, on a réalisé qu’on n’avait pas à travailler dans cette ambiance ni dans ces conditions."

Et d’ajouter : "Pour moi, le travail doit se faire dans la collaboration et la communication. Tout le monde doit pouvoir être écouté au bon moment et au bon endroit. Beaucoup de gens ont plein de choses à apporter mais on ne les aurait pas écoutés à l’époque. C’est mon approche en tant que productrice aujourd’hui. Buffy était un tournage difficile mais également incroyable. Je ne voudrais pas que ces éléments ternissent ce qui a été réalisé par tous les gens qui ont travaillé des heures et des heures sur la série à l’époque."