Sarah Michelle Gellar confirme l'ambiance toxique sur "Buffy contre les vampires"

Dans le livre d’Evan Ross Katz, Sarah Michelle Gellar s’est confiée sur l’ambiance du plateau de la série culte des années 90, " Buffy contre les vampires ".

Bien que " Buffy contre les vampires " ait fortement touché les adolescents de la génération Y, ce n’est que 25 ans plus tard qu’ils découvrent ce que les acteurs ont vécu sur le plateau de la série phare des 90’s. Dans " Every Generation A Slayer Is Born : How Buffy Staked Our Heart " d’Evan Ross Katz, Sarah Michelle Gellar se confie sur les dessous de la série. Elle revient particulièrement sur ses tensions avec Alyson Hannigan et David Boreanaz qui jouaient respectivement Willow Rosenberg et Angel. " Malheureusement, je pense que le plateau sur lequel on était et le monde dans lequel nous étions nous montaient les uns contre les autres. Je pense que ça aurait été différent si ça avait eu lieu aujourd’hui. Les relations auraient été totalement différentes. Mais nous avons de bons rapports maintenant… "

Les confessions de l’actrice surviennent peu de temps après le tweet glaçant de Charisma Carpenter. En effet, celle qui a joué le rôle de Cordelia Chase s’est exprimée sur Twitter l’année passée et a accusé le showrunner, Joss Whedon, d’avoir créé un environnement de travail hostile et toxique. De plus, elle a révélé les nombreux abus dont elle a été victime et a déclaré que " Joss Whedon était le vampire ". Un surnom qui semble lui aller comme un gant car il fait l’objet de plusieurs accusations.