Sarah Michelle Gellar aux fans de Marvel : "Il y a toujours cette mentalité de 'super-héros masculins', cette façon de penser très rétrograde"

Sarah Michelle Gellar est devenue une icône du genre grâce à son rôle dans Buffy contre les vampires (1997-2003, 7 saisons, 144 épisodes). Mais l’actrice américaine souligne un changement dans l’univers cinématographique Marvel ces dernières années. Et qui ne va pas dans le bon sens. Par contre, c'est terminé de crier sur tout le monde sur les plateaux de tournage.

Sarah Michelle Gellar a été une précurseuse en matière de rôles féminins de super-héros qui sauve le monde et elle a ouvert la voie à d’autres. En interview avec The Guardian, elle a expliqué :

" Le genre est l’endroit où les femmes peuvent vraiment réussir et retenir l’attention du public. Chaque fois qu’un film Marvel essaie de faire un casting féminin, il se déchire…"

Ainsi, les projets Marvel dirigés par des femmes se déchirent souvent contrairement aux projets Marvel dirigés par des hommes. Pour preuve, Captain Marvel et Ms. Marvel ont été critiqués sur des sites comme IMDb avant même leur sortie ! Et les trolls se sont chargés de répandre des critiques négatives envers ces projets mettant en scène des super-héros féminins dans des rôles principaux. Un comportement injuste et rétrograde selon l’éternelle Buffy :

"Malheureusement, le public n’a pas été aussi réceptif. Il y a toujours cette mentalité de “super-héros masculin”, qui est vraiment une pensée rétrograde".