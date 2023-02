Sarah et son enquête inédite sur les dégâts (ir) récupérables liés au réchauffement climatique

Pendant un an, la journaliste de 32 ans s’est rendue aux quatre coins du globe pour constater et divulguer les dégâts planétaires liés au réchauffement climatique à travers six grands reportages. L’un était consacré à la perte de diversité côtière en Gambie, un autre sur les impacts économiques du réchauffement climatique en Amérique latine, un troisième sur la disparition de villages entiers au Sénégal, à cause de la montée des eaux.

Sarah s’est également rendue au Népal, en Laponie, mais aussi là où s’y attendait le moins : là où elle a grandi dans la vallée de la Vesdre, en province de Liège, quelques mois après les inondations.