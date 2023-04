Sarah Davachi aux Nuits Botanique, gagnez deux places !

Le 25 avril, Sarah Davachi fera résonner l'orgue de l'église des Dominicains à l'occasion des Nuits Botanique. Doctorante en musicologie à l’Université de Californie à Los Angeles, compositrice de musique électroacoustique, musicienne expérimentale et fondatrice du label Late Music (Warp Records), Sarah Davachi s’intéresse intensément aux subtilités timbriques. Elle s'inspire des principes du minimalisme et de la forme longue, et réinterprète des concepts de musique ancienne pour façonner un espace sonore intime qui joue avec la temporalité et atténue les perceptions du familier et du lointain.

Infos : SARAH DAVACHI | Botanique

Mardi 25 avril à 20 heures, gagnez deux places !