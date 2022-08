Sarah Bovy s'impose avec un équipage 100% féminin en Gold Cup aux 24H de Spa... l'occasion de faire évoluer les mentalités

Cette performance, l'occasion aussi de faire évoluer les mentalités, notamment en sport automobile. "On est ici avant tout en tant que pilotes de course. On est là pour la compétition car on a ça dans le sang. C'est vrai qu'on est soutenue par le projet Iron Dames de Deborah Mayer, qui a pour vocation de promouvoir les femmes dans le sport automobile. On a une certaine responsabilité envers cela. On la prend avec plaisir. Faire ce genre de résultats, ça fait évidemment avancer le projet. C'est formidable pour l'idée un jour de voir un peu plus de femmes s'investir dans le sport auto. C'est vraiment possible. Il y a plein de disciplines dans lesquelles elles peuvent évoluer. En tant que pilote, qu'ingénieure, que mécanicienne, dans les fonctions de support. On en a pas mal dans notre team, ça se passe super bien. Notre team manager est une femme, elle sera avec nous sur le podium et je trouve ça génial", a-t-elle ponctué.