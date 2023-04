Sarah Bovy, pilote belge de l’équipe Iron Dames, vise la victoire en GT aux 6 Heures de Spa

Ce week-end, ce sont les 6 Heures de Spa, troisième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde d’Endurance. Pour l’occasion, on a pu interroger Sarah Bovy, candidate à la victoire en GT.

Les 6 Heures de Spa, c’est quoi ?

"C’est une course à laquelle je rêve de participer depuis des années. Je suis venue ici tellement souvent, en tant que fan ! Venir voir les voitures des 24H du Mans juste avant les 24H du Mans, voir le départ, voir cette course légendaire où parfois il neige, il pleut, il fait beau… C’est vraiment une manche incontournable du WEC, et j’étais très triste de ne pas pouvoir y prendre part l’année dernière (à cause du covid). Cette année je suis là, je suis bien installée, j’ai sorti le casque, la combi, et j’ai l’intention d’y rester ! Je suis juste impatiente de prendre la piste."

Un équipage 100% féminin qui rivalise avec les hommes, ça veut dire quoi ?"

"Ça veut dire qu’on est des pilotes de course avant tout, quel que soit notre genre. On n’y pense plus, et je pense que les pilotes contre qui ont se bat en piste, depuis le temps, n’y pensent plus trop non plus. Alors oui, la voiture est rose, mais c’est plus pour le rappeler une fois de temps en temps ! Pour être honnête, on se voit comme des pilotes de course avant tout, et quand on se bat sur la piste, cela ne fait aucune différence. C’est là que le sport automobile est un super sport pour représenter l’image de la femme dans le sport en général, parce qu’ici, on peut faire complètement abstraction des genres. Et oui, quand on sort de la voiture, il y a des femmes sur le podium qui se sont battues à armes égales avec des hommes."

L’objectif des Iron Dames à Spa ?

"Evidemment, on veut gagner ! A Sebring, on était bien parti pour le faire, et on regrette que ce ne se soit pas concrétisé. On est aussi passé plusieurs fois l’année dernière très près de la victoire. Je sais qu’on a le package, on a tout ce qu’il faut, mais à ce niveau-ci de l’endurance, il ne suffit pas juste d’avoir les bons éléments. Il faut que tout se passe comme il le faut en course, parce que quasiment tous les teams de la grille ont tous les éléments. Il faut faire la différence sur un tas de petites choses qui dépendent parfois des pilotes, parfois du team, et parfois juste de la chance ou de la malchance. On va essayer de tout mettre ensemble ici à Spa. Ce dont je suis sûre, c’est que dans la préparation, on ne peut pas arriver mieux préparées. Après, il faudra que pendant la course, quelques petites choses jouent en notre faveur. Mais on va surtout essayer de compter sur nous-mêmes et sur ce qu’on peut faire dans la voiture."